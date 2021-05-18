Japon milyarder, uzay seyahatine hazırlanıyor; "En az 20 milyon dolar harcadı"

Japon milyarder Yusaku Maezawa, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı seyahati 8 Aralık tarihi için planladı. Maezawa'nın seyahat için ne kadar ödediği belirtilmese de daha önce uzay seyahatine çıkanların 20 milyon ile 40 milyon dolar arasında bir ücret ödediği biliniyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 2023 yılında Ay'a seyahat için planlar yapan Japon milyarder Yusaku Maezawa, bu yılın aralık ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat etmek için yer ayırttı.

Maezawa, aralık ayında Rusya Federal Uzay Kurumu (Roscosmos) ait Soyuz MS-20 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) ziyaret edecek. Rus kozmonot Aleksander Misurkin'in eşliğinde gerçekleştireceği 12 günlük seyahate ne kadar ödendiği belirtilmese de bireysel uzay seyahatleri için daha önce 20-40 milyon dolar arasında ödendiği biliniyor.

2023'te Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Starship roketiyle Ay'a ilk yolculuğu yapacak kişi olan Japon milyarder Yusaku Maezawa, bu yolculukta kendisine eşlik edecek "hayat arkadaşını" aradığını açıklamıştı.

Yusaku Maezawa, moda sitesi Zozo'yu 2019 yılında Yahoo! Japonya'ya satarak servetini katlamıştı.