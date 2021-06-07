Japon medyası: Olimpiyat yetkilisi trenin önüne atlayarak intihar etti

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Japonya Olimpiyat Komitesi'nde görevli olan bir üst düzey yetkilinin pazartesi sabah saatlerinde bir trenin önüne atladıktan sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Nippon Kanalı'nın polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 52 yaşındaki Yaşuşi Moriya isimli yetkilinin intihar ettiğine inanılıyor.

Polisin olayla ilgili bir soruşturma başlattığı ifade edildi.

Geçen sene yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yaza ertelenmişti. Birçok grup, pandemi devam ederken organizsayonun gerçekleştirilmesinin büyük risk yaratacağını belirterek Olimpiyat Komitesi'ne oyunları iptal etme çağrısında bulunmaya devam ediyor.