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Dünya

Japon lider Abe, Putin'i mindere davet etti

Siyamend Kaçmaz, 7 Eylül (DHA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, judo da kara kuşağı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moğolistan Devlet Başkanı Battulga Khaltmaa'nın Japon Judo Olimpiyat Şampiyonu ile teke tek mindere çağırdı

07 Eylül 2017 13:37

Siyamend Kaçmaz, 7 Eylül (DHA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, judo da kara kuşağı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moğolistan Devlet Başkanı Battulga Khaltmaa\'nın Japon Judo Olimpiyat Şampiyonu ile teke tek mindere çağırdı.

Abe Doğu Ekonomi Forumu\'nda yaptığı açıklamada, \"Bayanlar, baylar. Bildiğiniz üzere, Devlet Başkanı Putin\'in ve Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaa\'nın judoda kara kuşağı var. Şu anda bu salonda da Olimpiyat Şampiyonu Yasuhiro Yamashita bulunuyor\" ifadesini kullandı.

Abe şu şekilde devam etti:

\"Sayın Yamashita, size bir teklifim var. Japonya Judo Federasyonu üzerinden kara kuşak sahibi 2 devlet başkanını Japonya\'ya davet eder misiniz? Devlet başkanlarıyla güzel bir judo şovu sunabilirsiniz. Benim kara kuşağım yok. Yaralanmak istemediğim için bu mükemmel şovu uzaktan izlemeyi tercih derim.\"

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