Japon işi erotik oyun

Japonlar sadece ileri teknolojileri ile değil, bazı konularda ileri hayal güçleri ile de şaşırtıyor.



Japonlardan çok ilgi çekici bir teknolojik yenilik daha çıktı. Webcam yardımıyla oynanan bir oyunda, Tech48 adlı Japon oyun üreticisi, oyuncunun bakış açısını tespit etmeyi ve oyunun görüntülerini buna göre değiştirmeyi sağladı. Peki pek çok oyuncunun ilgisini çekebilecek bu yenilik bir savaş oyununda, oyuncunun siperden kafasını çıkartmasını simüle etmek için mi kullanıldı? Hayır, Japonlar bunun yerine ekrandaki bayan karakterin eteğinin altına bakabilmenin daha ilgi çekici olacağını düşündüler.



Gerçekten de özellikle savaş oyunlarına son derece ilgi çekici bir detay katabilecek bu özellik, Tech48 adlı firmanın elinde çok farklı noktalarda kullanım imkânı buldu. Bu oyunun Japonya dışında satılıp satılmayacağı, satılsa bile hangi ülkelerde yasaklanacağı henüz bilinmiyor.

