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Ekonomi

Japon iş adamlarının gözü Siirt'te

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ve Japonya'dan gelen heyetin de katıldığı toplantıda, ildeki yatırım imkanları masaya yatırıldı

11 Temmuz 2012 00:14

 

Yatırım ve işbirliği olanaklarını araştırmak üzere Siirt'e gelen Japonya Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) Genel Müdürü Naohiko Yamaguchi, Siirt ile Japonya arasında iş fırsatları olduğunu bildirdi.
 
Toplantıda konuşan JETRO Genel Müdürü Naohiko Yamaguchi, yatırım konusunda incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e geldiklerini söyledi.
 
Bu toplantının birkaç aydan beri yaptıkları görüşmeler sonucu düzenlendiğini ifade eden Yamaguchi, şunları söyledi:
 
''İstanbul'da bulunan bazı Japon firmaları ile Siirt hakkında görüştüm. Bir dahaki sefer daha çok sayıda Japon firmasını davet etmek istiyoruz. En önemli şey Japon firmalarına Siirt'i göstermek. Siirt ile Japonya arasında iş fırsatları olduğunu düşünüyorum ve gelecek iş fırsatları açısından bu ilk adımdır.''
 
Toplantıda daha sonra ildeki yatırım imkanları ve yeni teşvik paketi uygulamaları kapsamında bir sinevizyon gösterisi sunuldu.
 
Toplantıya, Vali Vekili Mustafa Pala, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve iş adamları katıldı.
 

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