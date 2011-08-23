Japon iPhonelar'da deprem uyarısı

T24 - Japon iPhone kullanıcıları, Apple'ın bu telefonlar için geliştirdiği yeni kuşak iOS işletim sisteminde deprem uyarıları alacak.

9to5mac.com adlı internet sitesinin haberine göre, deprem alarmı özelliği, gelecek ay kullanıma sunulması beklenen iOS yazılımında telefonun bildirim merkezine konacak.

Japonya, binden fazla sismik alıcıdan gelen verileri toplayan, gelişmiş bir deprem erken uyarı sistemine sahip.

Deprem uyarıları genelde televizyon, radyo ve kısa mesaj yoluya yapılıyor.

Sistem, ilgili bölgedeki cep telefonu kullanıcılarına toplu kısa mesaj gönderiyor.

Japonya'da 3G teknolojisi bulunan telefonlara, bu toplu mesajları alabilecek özellikler konulması şart koşuluyor.

Ancak ülke dışında yapılan çok sayıda telefonda bu özellik bulunmuyor.

Apple'ın bu yeni özelliği, 'Deprem erken uyarı sistemi. Pil ömrünü azaltabilir' uyarısıyla birlikte duyuruyor.

Japonya'da yaşanan deprem ve tsunami felaketinde 16 binden fazla kişi ölmüştü.

Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı Steve Jobs depremin hemen ardından, depremden etkilenen Japon çalışanları ve ailelerine destek vermeyi vaat etmişti.





