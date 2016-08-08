Japon İmparatoru'ndan feragat sinyali



Japon İmparatoru Akihito televizyondan yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında ilerleyen yaşı ve kötüye giden sağlık durumu nedeniyle görevlerini eskisi gibi yapmakta zorlanacağı endişesi taşıdığını söyledi. 82 yaşındaki İmparator konuşmasında, "Yaşımın 80'i geçtiğini ve sağlıklı olmama rağmen fiziksel kondisyonumun gerilediğini göz önüne aldığımda, devletin sembolü olarak görevlerimi şimdiye kadarki gibi tümüyle yerine getirmenin zorlaşabileceği endişesini taşıyorum" ifadesini kullandı.

Başbakan Şinzo Abe, Akihito'nun konuşmasının hemen ardından yaptığı açıklamada, hükümetin İmparator'un ifadelerini ciddiye aldığını belirterek, "İmparator'un görevlerini, yaşını ve görevin yükünü göz önünde bulundurarak, ne yapabileceğimize ciddi bir şekilde bakmamız gerekiyor" dedi.

Top hükümette

Hükümetin, İmparator'un feragat edebilmesi için mevcut yasal boşluğu dolduracak gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor. Mevcut yasa, İmparator'un feragat etmesini öngörmüyor.

İmparator'un sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar geçen ay başlamış, Akihito'nun yakınlarına, ilerleyen yaşı nedeniyle görevlerini yerine getirmekte zorlandığını ve birkaç yıl içinde tahttan inmek istediğini anlattığı yönünde haberler çıkmıştı.

Japonya'da 'devlet sembolü' olan İmparator'un siyasete etkisi bulunmuyor. Akihito'nun halk arasında sevilen oğlu Tenno yıllardır sağlık sorunları yaşadığı için büyük oğlu Naruhito'nun tahta geçmesi bekleniyor.