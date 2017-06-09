Japon imparatoru tahttan çekilebilecek

200 yıldan beri ilk kez bir Japon İmparatoru tahttan feragat ediyor. 83 yaşındaki İmparator Akihito'nun isteğini kabul eden Japonya parlamentosu imparatorun tahttan çekilebilmesi için özel bir yasa çıkardı. Sağ muhafazakâr yönetimi bu yasayla imparatorların bundan böyle hayattayken tahtan çekilmelerinin önünü almış oldu.

Medya haberlerinde 30 yıl önce tahta çıkan Akihito'nun 85'inci yaş gününe isabet eden 2018 yılının Aralık ayında tahtı devredeceği belirtiliyor. 1 Ocak 2019'da imparatorun büyük oğlu 57 yaşındaki veliaht prens Naruhito'nun tahtı babasından devralması bekleniyor.

İmparator Akihito 2016 yılının Ağustos ayında yayınlanan video mesajında takatsiz düştüğü için tahttan ayrılmak istediğini duyurmuştu.

Saraydaki aile fertlerinin sayısı azaldığından, dünyanın en eski hanedanlığındaki tahta geçme sırasında sıkıntı çıkmasından endişe ediliyor. Hanedan mensubu kadınların imparatoriçe olabilmesi muhafazakâr Başbakan Şinzo Abe tarafından engellenmekteydi.

Hanedan küçülüyor

İmparatorun torunu prenses Mako'nun yakında nişanlanacağı duyurulmuştu. ‘Sıradan' kişilerle evlenen kadın hanedan üyeleri saraydaki statülerini kaybediyorlar. İmparatorluk ailesindeki genç kuşağın tek erkek mensubu olan, Mako'nun küçük kardeşi Prens Hisahito henüz 10 yaşında.

İmparatorun tahttan feragatine imkan tanıyan yasada ‘orta sınıftan' bir erkekle evlenen prenseslerin tahta çıkmalarının tartışılmasına da yer veriliyor.

Japonların sevgisine mazhar olan Akihito, Japonya'nın tahtta ‘tanrı' unvanıyla çıkmayan ilk imparatoru olmuştu. Savaş sonrası Japon anayasası imparatorun sadece milli birlik sembolü olmasını öngörüyor. İmparatorun devlet işlerine karışma yetkisi bulunmuyor.

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DW, dpa/AG, BD