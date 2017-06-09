T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Japon imparatoru tahttan çekilebilecek

Japonya İmparatoru Akihito'nun kendi isteğiyle tahttan feragat etmesine imkân tanıyan yasa parlamentoda kabul edildi.

09 Haziran 2017 12:08

200 yıldan beri ilk kez bir Japon İmparatoru tahttan feragat ediyor. 83 yaşındaki İmparator Akihito'nun isteğini kabul eden Japonya parlamentosu imparatorun tahttan çekilebilmesi için özel bir yasa çıkardı. Sağ muhafazakâr yönetimi bu yasayla imparatorların bundan böyle hayattayken tahtan çekilmelerinin önünü almış oldu.

Medya haberlerinde 30 yıl önce tahta çıkan Akihito'nun 85'inci yaş gününe isabet eden 2018 yılının Aralık ayında tahtı devredeceği belirtiliyor. 1 Ocak 2019'da imparatorun büyük oğlu 57 yaşındaki veliaht prens Naruhito'nun tahtı babasından devralması bekleniyor.

İmparator Akihito 2016 yılının Ağustos ayında yayınlanan video mesajında takatsiz düştüğü için tahttan ayrılmak istediğini duyurmuştu.

Saraydaki aile fertlerinin sayısı azaldığından, dünyanın en eski hanedanlığındaki tahta geçme sırasında sıkıntı çıkmasından endişe ediliyor. Hanedan mensubu kadınların imparatoriçe olabilmesi muhafazakâr Başbakan Şinzo Abe tarafından engellenmekteydi.

Hanedan küçülüyor

İmparatorun torunu prenses Mako'nun yakında nişanlanacağı duyurulmuştu. ‘Sıradan' kişilerle evlenen kadın hanedan üyeleri saraydaki statülerini kaybediyorlar. İmparatorluk ailesindeki genç kuşağın tek erkek mensubu olan, Mako'nun küçük kardeşi Prens Hisahito henüz 10 yaşında.

İmparatorun tahttan feragatine imkan tanıyan yasada ‘orta sınıftan' bir erkekle evlenen prenseslerin tahta çıkmalarının tartışılmasına da yer veriliyor.

Japonların sevgisine mazhar olan Akihito, Japonya'nın tahtta ‘tanrı' unvanıyla çıkmayan ilk imparatoru olmuştu. Savaş sonrası Japon anayasası imparatorun sadece milli birlik sembolü olmasını öngörüyor. İmparatorun devlet işlerine karışma yetkisi bulunmuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

JaponyaAkihitoJaponAralıkOcakNaruhitoAğustosBaşbakanAbeMakoPrens HisahitoAkihito JaponyaDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24