Japon havayolu şirketinden uçağa sürünerek binmesini istediği engelli yolcuya özür

Japon havayolu şirketi Vanilla Air, "güvenlik gerekçesiyle" uçağına merdivenlerinde sürünerek binmek zorunda kalan Hideto Kijima'dan özür diledi. Şirket, engelli yolculara yönelik politikasını gözden geçirecek.

Vanilla Air personeli, Japonya Erişilebilir Turist Merkezi Başkanı Hideto Kijima'ya, uçağa tek başına binmeyi başaramaması durumunda güvenlik gerekçesiyle seyahatine izin verilmeyeceğini söylemişti. Hideto Kijima bunun üzerine tekerlekli sandalyesinden inerek uçağın merdivenlerinden sürünerek çıkmak zorunda kalmıştı.

Kijima, aynı zamanda ülkedeki engelli turistler için faaliyet gösteren 158 ülkede 200'den fazla havalimanını kullandığını ve daha önce çeşitli zorluklara karşılaşsa da hiç böyle bir uygulamayla karşılaşmadığını söyledi.

Japon Nippon TV'ye konuşan Kijima, bu uygulamanın kendisini şaşırttığını anlatırken "Havalimanı çalışanları bunun yanlış olduğunu nasıl düşünemez?" diye sordu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan şirket sözcüsü "Kijima'ya yaşatılanlardan ötürü özür dileriz" dedi. Şirket örün ardından, tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik yeni uygulamaları hayata geçireceğini duyurdu.

Ancak bu önlemlerin ayrıntıları henüz açıklanmadı.