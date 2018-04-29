T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Japon havayolu şirketi 'süründürdüğü' engelli yolcudan özür diledi

Tekerlekli sandalye kullanan Japonya Erişilebilir Turist Merkezi Başkanı Hideto Kijima, "güvenlik gerekçesiyle" Vanilla Air uçağına merdivenlerinde sürünerek binmek zorunda bırakılmıştı. Özür dileyen şirket, engelli yolculara yönelik politikasını gözden g

29 Nisan 2018 20:30

Japon havayolu şirketi Vanilla Air, "güvenlik gerekçesiyle" uçağına merdivenlerinde sürünerek binmek zorunda kalan bir yolcudan özür diledi. Şirket, engelli yolculara yönelik politikasını gözden geçirecek.

Vanilla Air personeli, Japonya Erişilebilir Turist Merkezi Başkanı Hideto Kijima'ya, uçağa tek başına binmeyi başaramaması durumunda güvenlik gerekçesiyle seyahatine izin verilmeyeceğini söylemişti.

Hideto Kijima bunun üzerine tekerlekli sandalyesinden inerek uçağın merdiveni sürünerek çıkmak zorunda kalmıştı.

Kijima, aynı zamanda ülkedeki engelli turistler için faaliyet gösteren 158 ülkede 200'den fazla havalimanını kullandığını ve daha önce çeşitli zorluklara karşılaşsa da hiç böyle bir uygulamayla karşılaşmadığını söyledi.

Japon Nippon TV'ye konuşan Kijima, bu uygulamanın kendisini şaşırttığını anlatırken "Havalimanı çalışanları bunun yanlış olduğunu nasıl düşünemez?" di,ye sordu.

Vanilla Air, Japonya'nın ucuz havayolu şirketlerinden.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir şirket sözcüsü "Kijima'ya yaşatılanlardan ötürü özür dileriz" dedi.

Şirket, Kijima'dan özür diledikten sonra tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik yeni uygulamaları hayata geçireceğini duyurdu.

Ancak bu önlemlerin ayrıntıları henüz açıklanmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TekerlekliJaponya Erişilebilir Turist Merkezi Başkanı Hideto KijimaVanilla AirJaponKijimaNippon TVAir JaponyaAFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24