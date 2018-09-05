Japon gençler örnek oldu, Göreme'de vadiler temizlendi

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - TÜRKİYE\'nin peribacalarıyla ünlü önemli turizm merkezi Nevşehir\'in Göreme beldesinde; turist rehberleri, gönüllüler ve belediye personeli vadilerde temizlik çalışması yaptı. Gün boyu süren çalışmalarda, 30 torba çöp toplandı.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, bölgedeki doğal ve kültürel zenginliklerin korunması, vadilerin temiz tutulması ve toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi için Göreme vadilerinde temizlik çalışmaları yapıldığını söyledi. Cingil, \'\'Son zamanlarda vadilerde, evsel ve ambalaj atıklarından dolayı bir kirlenme yaşandığı görülmektedir. Vadiler, yerli ve yabancı turistler tarafından yürüyüş yeri olarak kullanılıyor. Bu yürüyüşler sırasında ne yazık ki yanında getirilen yiyeceklerden, pet su şişeleri gibi malzemelerin doğaya atıldığı ve bunun da kirlilik yarattığı görülmekte. Bu kadar doğal güzelliğin olduğu bir ortamda bu tür manzaraların olması bizi üzüyor. Bu anlamda Göreme Belediyesi öncülüğünde bir kampanya yapılarak özellikle gelen misafirlerin yürüyüş yapıp turlarını tamamladıkları alanları tüm katılımcılar ile birlikte temizlik kampanyasını başlatmış bulunmaktayız. Göreme Belediyesi olarak böyle hassas bir konuya duyarlı olan tüm gönüllü vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her zaman bölgemizin temiz olmasına özen göstermeye devam edeceğiz\'\' diye konuştu.

JAPON GENÇLER FARKINDALIK OLUŞTURDU

Göreme\'de, başta Zelve ve Paşabağları vadileri olmak üzere temizlik yapılan yerlerden 30 torba çöp toplandı. Geçen hafta bir grup Japon öğrenci, İzmir\'den sonra geldikleri Kapadokya bölgesinde çöp temizliği etkinliği düzenlemişti. Japon gençlerin bu duyarlılığının, sektör çalışanlarında ve bölge halkında temizlik konusunda farkındalık oluşturduğu belirtildi.



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