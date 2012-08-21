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Dünya

Japon gazeteci öldü, Türk muhabir kayıp

Suriye'nin Halep kentinde gazeteciler saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan araçta Japon gazeteci yaşamını yitirirken, biri Türk üç gazeteciden ise haber alınamıyor

21 Ağustos 2012 13:58

Ramazan Bayramı'na rağmen Suriye'de şiddet tüm hızıyla devam ederken Halep'te gazeteciler saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan bir araçta Japon gazeteci Mika Yamamoto hayatını kaybetti. Araçta biri Türk üç gazeteciden ise haber alınamıyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin Halep kentinde çatışma ortasında kalan 45 yaşındaki Japon gazeteci Mika Yamamoto'nun yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD sermayeli Arapça yayın yapan El Hurra televizyonu ise, Halep'te seyir halindeki bir araçta, dört gazetecinin Özgür Suriye Ordusu giysileri giymiş kişiler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu, gazetecilerin saldırıya uğramasıyla ilgileri olmadığını belirterek, Esad rejimi yanlılarını suçladı.

Japon gazeteci Yamamoto'nun öldüğü saldırıda, bir Türk muhabirle birlikte iki Arap gazeteci de kayıp. Haber alınamayan Arap gazetecilerden birinin Lübnanlı olduğu belirtildi.

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