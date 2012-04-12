Japon elektronik devi Sony’nin sonu mu geldi?

Apple ve Samsung’un yükselişiyle dünya piyasalarında rekabet gücünü kaybeden şirketler arasına Japon elektronik devi Sony de eklendi. Vergi cezalarının yanı sıra TV biriminin 8 yıldır devam eden başarısızlığının bedelini ağır ödeyecek Sony, 6.4 milyar dolarlık tarihi zarar açıklamaya hazırlanıyor

Cep telefonu üreticisi Nokia ve elektronik şirketi Toshiba’nın ardından şimdi de Sony, Amerikalı Apple ve Güney Koreli Samsung ile girdiği savaşı kaybetmiş görünüyor. Önceki gün dünya genelinde 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklayan Sony’den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Sıkı rekabet ortamına ayak uyduramayan Japon elektronik devi Sony, tarihinin en büyük zararını açıklamaya hazırlandığını duyurdu.



Vergi idaresini suçladı



31 Mart’da sona eren mali yıl için zarar beklentisini 2 kattan fazla arttıran Sony, 6.4 milyar dolar (520 milyar yen) zarar etmeyi bekliyor. Bu durumda, şirketin 4 yıllık toplam zararının 11.3 milyar doları aşması bekleniyor.



Sony, daha önce yaptığı açıklamalarda, televizyon satışlarının düşmesi, yenin değerinin yükselmesi, sıvı kristalli ekran satışlarındaki düşüş ve Tayland’daki sellerin üretimi olumsuz etkilemesi gibi gerekçelerle Mart 2012’de sona eren mali yıl için 2.7 milyar dolar (220 milyar yen) zarar etmeyi öngördüğünü açıklamıştı. Şirket dün yeni bir açıklama yaparak, zararındaki artışın 3.6 milyar dolar (300 milyar yen) ek vergi giderinden kaynaklandığını bildirdi. Şirketin bu ek zararı ABD’deki vergi indiriminin zarar yazması sonucu ortaya çıktığı belirtildi.



Veriler Mayıs’ta açıklanacak



Japonya’nın en büyük tüketici elektroniği ihracatçısı şirket bu mali yıl ile birlikte borsada kote olduğu 1958 yılından bu yana ilk kez 4 yıl arka arkaya zarar etmiş olacak. 1946 yılında kurulan ve o yıldan bu yana sektör liderleri arasında yer alan Sony’nin söz konusu mali yıl için 1.2 milyar dolar olan faaliyet zararı tahmini ise değişmedi. Sony, Mart 2012’de sona eren mali yıla ilişkin sonuçları 21 Mayıs’ta açıklayacak.



Televizyon 8 yıldır kaybettiriyor



Sony’nin zarar etmesinin en büyük nedenlerinden biri de tam 8 yıldır üst üste zarar eden TV birimi. Geçen yıl Aralık ayında, Güney Kore’nin teknoloji devi Samsung, Sony ile ortak oldukları televizyon üreticisi S-LCD adlı şirketteki tüm Sony hisselerini 939 milyon dolara satın almayı kabul etti. Ancak bu anlaşma, Tokyo merkezli Sony’nin Şubat ayında açıkladığı son çeyrek verilerine yansımadı. Satışlarında yüzde 17.4 düşüş olduğunu belirten Sony, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2 milyar net kayıp verdiğini açıkladı. Sony, rakip firmalarla rekabet edebilmek adına, LCD televizyonlarının satış fiyatını üretim maliyetinin altına çekmek zorunda kaldıklarını, bunun da şirketin zarar etmesine neden olduğunu söyledi.



Japon elektronik devi, tahtının sallanmasına neden olan, şirkete ciddi anlamda zarar veren TV birimini baştan yaratması için 51 yaşındaki Kazuo Hirai’ye güveniyor. Sony’nin oyun birimi PlayStation’ı kârlı hale getirmeyi başaran Hirai, CEO koltuğunu Howard Stringer’dan geçen ay devraldı. Tüketicinin Samsung Electronics ve Apple ürünlerine yönelmesiyle, Sony’nin kötü gidişi tersine çevirmek için ‘acı verici’ adımlar atacağını kaydeden Hirai, dün, “Durum çok kritik. Sert reformlara gideceğiz. Hiçbirşey kutsal değil. TV birimimizi yeniden elden geçirerek, düzlüğe çıkartmak en büyün önceliğimiz” diye konuştu. Hirai’nın, Sony’i kurtarma operasyonuna dair planını 12 Nisan’da açıklaması bekleniyor.



Sharp da 4.7 milyar $ kayıp bekliyor



Bir diğer Japon elektronik devi Sharp’dan gelen haberler de pek iç açıcı değil. Mali yılı Mart ayında sona eren Sharp, toplam 380 milyar yen (4.7 milyar dolar) zarar bildireceğini duyurdu. Bu dev kayba neden olan iş biriminin LCD ekran olduğunu belirten Sharp, “Konsolide kazanç beklentimizi, cep telefonları için ürettiğimiz LCD ekranların gecikmiş nakliyatları ve yeniden yapılanma harcamalarımız dolayısıyla güncellemek durumunda kaldık” açıklamasında bulundu. 1912 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan Sharp, konuya dair Şubat ayında yaptığı açıklamada yıllık zararının 230 milyar yeni bulmasını beklediğini belirtmişti.