-Japon ekibinden depremzedelere et yardımı ANKARA (A.A) - 06.11.2011 - Van'da meydana gelen deprem sonrası Van'a gelen üç kişilik Japon yardım ekibi, kestikleri kurbanın etini depremzedelere dağıttı. Van merkez ile depremin en çok hasar verdiği Erciş ilçesi ve köylerde 10 günden bu yana çalışma yürüten Japon Association for Aid and Relief (AAR) adlı yardım organizasyonunda görev yapan Yumeka Ota, Miyuki Konnai ve Atsushi Miyazaki, Van'daki depremzedelerin yardımına koştu. Kentte satın aldıkları kurbanlık hayvanları, kesimevinde kestiren Japon yardım ekibi, poşetlere koydukları eti Akköprü Mahallesi'nde evlerinde ve çadırlarda yaşayan depremzedelere dağıttı. Vatandaşların kapılarını çalan ve çadırlarına konuk olan Japon ekip, depremzedelerle sohbet etti, bayramlarını kutladı. Depremzedelere beraberlerinde getirdikleri eti veren Japonlara, özellikle kadınlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kapılarını çalan Japon ekibi karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, bayramda kendilerini yalnız bırakmayan Japonlara teşekkür etti. Grup lideri Yumeka Ota, Mart ayında Japonya'da yaşanan tusunami felaketinde, Türkiye'den büyük destek gördüklerini, Van'daki depremden sonra da üç kişilik ekiple kente gelerek yardım çalışması başlattıklarını söyledi. On gündür yardım çalışması yürüttükleri Van'da insanların acısını paylaştıklarını bildiren Ota, ''Kurban bayramı dolayısıyla da böyle bir organizasyon yaparak, depremzedelere kurban eti ve bayram şekeri dağıtıyoruz'' dedi. Muyuki Konnai ise büyük bir felaketle karşı karşıya kalan Van halkının, üzüntüsünü paylaşmak için Van'da bulunduklarını söyledi.