-JAPON DONANMASINA AİT 3 DESTROYER, MERSİN'E GELDİ MERSİN (A.A) - 01.09.2010 - Mersin'de düzenlenen ''Ertuğrul Şehitleri 120. Yıl Anma Etkinlikleri'' kapsamında, Japon donanmasına ait 3 destroyer, Mersin Limanı'na geldi. Mersin'de düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere yaklaşık 5 ay önce Japonya'dan yola çıkan gemiler için Mersin Limanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Liman sahasına giren Japon Eğitim Filosu'na ait ilk gemi römorkör aracılığıyla 1 numaralı rıhtıma yanaştı. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde gemi yanaşırken, öğrenciler, Türk askerleri ve karşılamaya katılan bazı vatandaşlar Türk ve Japon bayrakları sallayarak askerleri selamladı. Japon gemisinin güvertesinde bulunan bando da Türk marşları çaldı. Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu karşılama töreninde bazı Japon konuklar, gruba oynayarak eşlik etti. Geminin yanaşmasının ardından Japon Eğitim Filosu Komutanı Shinichi Tokumaru, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral İsmail Taylan, tarafından çiçekle karşılandı. Vatandaşları ve askerleri selamlayan Tokumaru, burada yaptığı açıklamada, eğitim filosunun 26 Mayısta Tokyo'dan hareket ettiğini söyledi. Filonun yaklaşık 5 ay süren dünya turunda 12 ülkede 16 limana demir atarak eğitim çalışmaları gerçekleştireceğini belirten Tokumaru, şunları kaydetti: ''Eğitimleri tamamlayarak 28 Ekimde Japonya'ya döneceğiz. Mersin Limanı ABD, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Portekiz, İtalya ve Mısır'ın ardından demir attığımız 11'inci liman. Böylelikle eğitim filosu olarak Türkiye'de bir limana 8'inci kez demir attık. Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerinin temelinin atıldığı Ertuğrul Fırkateyni faciasının 120. yılına denk gelen ve Türkiye'de 'Japonya Yılı' olarak kutlanan 2010'da Türkiye'de demirlemiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.'' Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taylan da Ertuğrul Fırkateyni'nin uğradığı hazin sonun sonsuza dek artarak devam edecek Türk-Japon dostluğunun temellerini attığını söyledi. Japonya'ya yapılan ziyaretten dönerken şehit olan ve aralarında bir amiralinde bulunduğu 533 denizciyi şükranla andığını ifade eden Taylan, ''Diğer yandan Türk-Japon dostluğunu daha ileriye götürmeyi hedeflediğimiz bu faaliyetlerin organize edilmesine üstün gayret gösteren yetkililere teşekkür ediyorum'' dedi. Ertuğrul Fırkateyni komutanı Amiral Osman Paşa'nın torunu Osman Tektaş'ın da katıldığı törende, Türk ve Japon konuklar yanaşan ilk gemiye çıkarak güverteyi gezdi. Japon Eğitim Filosu Komutanı Shinichi'nin komutasındaki 3 destroyerde 200'ü askeri öğrenci, 700 askeri personel bulunduğu ve yarın yapılacak törenlere katılacakları bildirildi.