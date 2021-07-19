Japon diplomat, "Güney Kore Başbakanı faaliyetlerini anlatırken mastürbasyon yapıyor" dedi; iki ülke arasında planlanan zirve iptal edildi

Japonya'nın Güney Kore'nin başkenti Seul'deki büyükelçiliğinde kıdemli bir diplomatın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirme çabalarını anlatırken "mastürbasyon" yaptığını söylediği açıklamasının ardından, Moon'un ofisinden yapılan duyuruda, Japonya Başbakanı Yoşihide Suga ile yapacağı planlanan zirvenin rafa kaldırdığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, Moon'un basın sekreteri Park Soo-hyun verdiği demeçte, "Başkan Moon Japonya'yı ziyaret etmemeye karar verdi" dedi. Park, her iki tarafın da tarihi anlaşmazlıkları çözmenin ve işbirliğini artırmanın yollarını araştırdığını, ancak anlaşmaya varamadıklarını sözlerine ekledi.

Suga, Moon'un kararı hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak Japon diplomatın açıklamalarını "uygunsuz" olarak nitelendirdi.