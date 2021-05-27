Mitsubishi Manisa'da 20 milyon dolarlık yatırım yapacak

Dünyanın en büyük teknoloji ve sanayi şirketlerinden Japon devi Mitsubishi, Türkiye’ye yeni yatırım kararı aldı. Şirket, Manisa’da yapacağı 167 milyon liralık (Yaklaşık 20 milyon dolar) yatırımla üretimini iki katına çıkaracak.

Dünya'dan Kerim Ülker'in aktardığına göre Mitsubishi’nin resmi sitesinden duyurulan haberde Japon devi, Türkiye’ye 167 milyon liralık yeni yatırım yapacak.

Yatırım, şirketin yeni tanıtımını yaptığı havadan suya ısı pompası (ATW) teknolojisi üzerine olacak. Şu anda Manisa’daki üretimde yapılan yıllık 500 bin adetlik üretim kapasitesi yeni yatırımla 1 milyon adede ulaşacak. Yeni üretim, Ağustos 2022’de faaliyete başlayacak.

Manisa’da kurulan Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 406,2 milyon TL sermayeyle, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan fabrika, 60 bin metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. Tesiste şu anda 160 kişi çalışıyor.