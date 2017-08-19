Japon devi Kükre Gıda'nın tamamını satın aldı

Bünyesinde Türkiye’nin köklü gıda markası Kemal Kükrer’i bulunduran Kükre Gıda A.Ş.’nin yüzde 50’sini 2013 yılında satın alan Ajinomoto, 17 Ağustos 2017’de imzalanan sözleşme ile Kükre Gıda’nın kalan hisselerinin de sahibi oldu.

Japon gıda şirketi Ajinomoto, Kükre Gıda'nın yüzde 50'sini yaklaşık 181 milyon liraya satın aldığını açıkladı. Şirketin Japonya borsasına yaptığı açıklamaya göre Kükre Gıda'daki payı yüzde 50'den yüzde 100'e yükseldi.

Kükre Gıda hisselerinin yüzde 50’sini 181 milyon TL’ye alan Ajinomoto, Türkiye’nin önde gelen gıda markalarından Bizim Mutfak ürünlerini üreten Örgen Gıda’yı da Ülker’den 2017 yılı içinde satın almıştı. Ajinomoto Örgen Gıda CEO’su Sinan Altun, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz satın alma işlemleri ile Ajinomoto olarak Türkiye’ye 500 milyon TL’den fazla yatırım yapmış olduk. Ajinomoto’nun yaygın global ağı ve Ar-Ge gücü ile Türkiye’yi 5 yıl içinde önemli bir üs haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kükre Gıda'nın tarihi 1915'e kadar uzanıyor

Kemal Kükrer markası ile bilinen sos, sirke ve turşu üreticisi Kükrer Gıda Türkiye'nin en eski firmaları arasında yer alıyor. Şirketin tarihi 1915 yılına kadar gidiyor.

O tarihlerde Eskişehir Odunpazarı'nda bir evin bodrum katında meşe ağacından özel olarak yapılmış iki adet fıçıyla başlayan üzüm sirkesi serüveni, 1990'larda bitmeye yüz tutsa da 1999 yılında Gülal Ailesi tarafından satın alınınca tekrar canlandı ve yurt dışına açıldı.

Halen 3 fabrikada yıllık 50 bin ton ile üretimine devam eden firma, 30'u aşkın ülkeye sos ihracatı gerçekleştiriyor. Şirketin yüzde 50'si 2013 yılında 60 milyon TL karşılığında Japon Ajimomoto'ya satılmıştı.

Bizim Mutfak'ı da almıştı

1909 yılında kurulunan Japon Ajinomoto, dünyanın en büyük sos üreticileri arasında yer alıyor. Sosların yanında işlenmiş yiyecek, içecek, amino asit ve çeşitli kimyasalların da üretiminde olan şirket 27 ülkede faaliyet gösteriyor. 30 bine yakın çalışana sahip şirketin geliri ise 9.8 milyar dolar.

Ajinomoto, geçen yıl da Yıldız Holding şirketlerinden Örgen Gıda'yı satın almıştı. Örgen gıda Bizim Mutfak markası ile biliniyor.