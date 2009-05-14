Japon davul grubu KODO İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü Japon davul grubu KODO, “One Earth” 2009 Dünya Turnesi kapsamında iki gösteri için Haziran ayında İstanbul’a geliyor.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenecek KODO Topluluğu’nun Japonya dışında hiç sahnelenmemiş yeni gösterisi “Ekkyo: Trans-border”,







15 Haziran Pazartesi ve 16 Haziran Salı günleri saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleşecek.



KODO Topluluğu, taiko adlı geleneksel Japon davullarını kullanarak Japon gösteri sanatlarına getirdikleri yeni yorumlarıyla dünya çapında tanınıyor. 25 kişilik KODO Topluluğu’nun nefes kesici gösterilerinde Japon davullarının titreşimiyle yer yerinden oynuyor ve her gösteri dakikalarca ayakta alkışlanıyor.



Adı Japoncada hem “kalp atışı” hem de “davulun çocukları” anlamına gelen KODO’nun Japonya dışında ilk defa sahnelenecek yeni gösterisi “Ekkyo: Trans-border”, dans, vokal ve enstrümantal öğeleri aynı sahnede buluşturuyor. Geleneksel ve çağdaş, yerel ve yabancı, tanrı ve insan, kadın ve erkek arasındaki sınırları keşfetmeyi amaçlayan bu yepyeni gösterinin esin kaynağı ise Japonya’nın en eski tarih kitabında yer alan hikâyeler… KODO’ya bu yeni gösteride, önceki performanslarından farklı olarak, grubun repertuarını yaratıcı danslarıyla genişleten Chieko Kojima eşlik edecek.



1981’den bu yana 44 ülkede 3 bini aşkın performans sergileyen KODO, 1998 yılında 5. Uluslararası İstanbul Caz Festivali için İstanbul’a gelmişti. Daha önce pek çok kenti davullarının titreşimleriyle sarsan KODO Topluluğu, bir kez daha kalp atışının mucizevi gücüyle İstanbullu izleyicileri büyüleyecek.



Kodo Topluluğu’nun One Earth Dünya Turnesi kapsamındaki “Ekkyo: Trans-border”gösterilerinin biletleri:



• Biletix Çağrı Merkezi (216) 556 98 00,

• www.biletix.com

• Biletix satış noktaları)

• İKSV merkezinden (İstiklal Cad. No:64 Beyoğlu) alınabilir.



Bilet fiyatları 90 TL (sahne önü), 60 TL, 50 TL, 40 TL, 30 TL ve 20 TL (öğrenci) olarak belirlendi. Tüm bilet alımlarında kredi kartı geçerli.







