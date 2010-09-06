Japon Büyükelçiliği önünde Greenpeace eylemi

T24- Çevre kuruluşu Greenpeace üyesi bir grup Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.



Grup sözcüsü ve Greenpeace Akdeniz Denizler Kampanyası sorumlusu Banu Dökmecibaşı,yaptığı açıklamada, Japonya'da iki üyelerinin Güney Okyanusu'nda balina avcılığına ilişkin yolsuzluğu ortaya çıkarmak için yasadışı yollardan elde edilen balina etlerini satıldıkları dükkandan alarak savcılığa teslim ettiklerini söyledi.



NTV'de yer alan habere göre, Japonya'nın eylemcileri ''hırsızlık'' suçlamasıyla yargıladığını ve 3 yıla kadar ertelenmiş 1 yıl hapis cezası verdiğini ifade eden Dökmecibaşı, bu kararın kamu yararına bireysel, barışçıl eylem yapma hakkının ihlali olduğunu savundu.



Hüküm ertelenmiş olsa da verilen cezanın ve eylemcilerin ''hırsızlık'' suçlamasıyla yargılanmasının onur kırıcı olduğunu dile getiren Dökmecibaşı, konuya ilişkin hazırladıkları mektupları çeşitli ülkelerin adalet bakanlıklarına gönderdiklerini bildirdi.



Japonya'da ceza alan iki aktivistin fotoğrafları ile ''aktivizm suç değildir'' yazılı pankartlar taşıyan Greenpeace üyeleri, açıklamalarının ardından üzerinde adaletin terazisinin bulunduğu siyah kumaşları elçiliğin kapısına bırakarak ayrıldılar.