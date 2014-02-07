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Dünya

Japon Beethoven'ın besteleri de sahte çıktı

'Japonya’nın Beethoven'ı' olarak anılan işitme engelli sanatçının son 20 yıldır yayınladığı besteleri başkasına yazdırdığı ortaya çıktı

07 Şubat 2014 14:43

Japon müzisyen Mamoru Samuragochi,1996 yılından bu yana piyasaya sürülen eserlerini başka müzisyenlere para vererek beste yaptırdığını itiraf etti.

50 yaşındaki sanatçı, Hiroşima’da yaşananlardan etkilenerek bestelediği ‘Hiroshima Symphony No 1’ adlı eserini 2003 yılında yayınladıktan sonra ülke çapında üne kavuşmuştu. 'Resident Evil' ve 'Onimusha' gibi video oyunları için de müzik besteleyen Samuragochi, son 20 yıldır yayınlanan eserlerinin başkaları tarafından bestelendiğini açıkladı. Ancak bu müzisyenlerin isimleri belirtilmedi.

Samuragochi’nin internet sitesinde 4 yaşında piyano çalmayı öğrendiği, 10 yaşında ise Beethoven ve Bach’a ait eserleri çalabildiği yazıyor. 35 yaşında işitme yetisini tamamen kaybeden müziysen bu nedenle ülkesinde ‘Japonya’nın Beethoven’ı ‘ olarak anılıyordu.

Samuragochi’nin avukatı, sanatçının çok üzgün olduğunu belirterek, “Kendini affetirmesi için söyleyebilecek bir şey olmadığını biliyor. Düşüncelerini açıklayamayacak kadar kötü durumda” ifadelerini kullandı.

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