Japon bankası Nomura'dan Türkiye raporu: İktidarın 5 aşamalı planı

Japon bankası Nomuro'nun hazırladığı iddia edilen raporda, hükümetin beş aşamalı bir planı yürüttüğü; ilk üç adımın hayata geçirildiğini ileri sürüldü. Son iki adım ise 'dış politika vakası' ve OHAL' olarak sıralandı.

Japonya merkezli yatırım bankası Nomura, Türkiye ile ilgili "Şafaktan önce en karanlık an" başlıklı bir rapor yayınladı.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre hükümetin anketlerdeki oylarını artırıp 2022'nin ilk yarısında erken seçim çağrısı yapmak üzere beş adımlık bir plan çerçevesinde hareket ettiğini öne süren banka, bu beş adımdan üçünün atıldığını, iki adımın daha atılmasını beklediklerini kaydetti.

Raporda bu beş adım şöyle sıralandı:

Mali paket / Asgari ücret artışı Faiz indirimleri / kredi büyümesi Dolar kuruna TCMB ve kamu bankalarının müdahaleleri Dış politika vakası Olağanüstü hal ilanı

Bu plana güçlü bir bağlılık olduğunu, Saray'ın 3-5 ay içinde anketlerde oylarının mevcut yüzde 30 seviyesinden yüzde 35 seviyesine çıkmasını beklediğini ve bu olunca erken seçim çağrısı yapacağını öne süren banka, "plan çalışacak mı" sorusuna yanıtlar da verdi.

Raporda dolar/TL'nin 16'ya yükseleceği öngörüldü

Seçmenlerin şu an en büyük kaygısının enflasyon olduğunu ve ortalama bir seçmenin dolar kuruna bakarak ekonominin durumu değerlendirdiğini belirten banka, baz senaryolarına göre Merkez Bankası'nın kurda haftalık yüzde 1'lik artışın olduğu kontrollü hareket için yeterli mühimmatının olacağını, buna göre de planın işlediği 3-5 aylık dönemin ortasında dolar/TL'nin 16'ya yükseleceğini öngördü.

Banka, beş adımlı planın işe yaramasına yüzde 50 ihtimal verdi. Planın sonuç vermesi ve erken seçim ilan edilmesi durumunda ise bankanın baz senaryosu, muhalefetin kazanacağı yönünde.