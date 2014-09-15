T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Japon balığına tümör ameliyatı

Avustralya'da kafasında tümör bulunan Japon balığı ameliyat edildi

15 Eylül 2014 19:14

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir veteriner, bir Japon balığının kafasındaki tümörü ameliyatla aldı.

Daily Mail'in haberine göre, Lort Smith Hayvan Hastanesi'nden Dr. Tristan Rich, 80 gram ağırlığındaki Japon balığının kafasında çıkan tümörü ameliyatla aldı.

"George" adlı Japon balığının başındaki tümörün büyümesini takip eden sahipleri, tümörün on yaşındaki balığın nefes almasını, yüzmesini ve görmesini zorlaştırması üzerine balığı muayeneye götürdü.

Veterinerlerin muayene sonucu, balığın ameliyat edilmesi veya uyutularak öldürülmesi seçeneklerini sunması üzerine, George'un sahipleri ameliyatı seçti.

Veteriner Rich, 200 dolara mal olan ameliyatta George'un başındaki tümörün başarıyla alındığını ve balığın iyileşme sürecinde olduğunu söyledi.

 

ETİKETLER

Japon balığıameliyatavusturalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24