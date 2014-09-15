Japon balığına tümör ameliyatı

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir veteriner, bir Japon balığının kafasındaki tümörü ameliyatla aldı.

Daily Mail'in haberine göre, Lort Smith Hayvan Hastanesi'nden Dr. Tristan Rich, 80 gram ağırlığındaki Japon balığının kafasında çıkan tümörü ameliyatla aldı.

"George" adlı Japon balığının başındaki tümörün büyümesini takip eden sahipleri, tümörün on yaşındaki balığın nefes almasını, yüzmesini ve görmesini zorlaştırması üzerine balığı muayeneye götürdü.

Veterinerlerin muayene sonucu, balığın ameliyat edilmesi veya uyutularak öldürülmesi seçeneklerini sunması üzerine, George'un sahipleri ameliyatı seçti.

Veteriner Rich, 200 dolara mal olan ameliyatta George'un başındaki tümörün başarıyla alındığını ve balığın iyileşme sürecinde olduğunu söyledi.