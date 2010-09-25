Japon balığı başını derde soktu

T24- İngiltere'de, evcil hayvanlar ve ihtiyaçlarının satıldığı bir dükkandan satın aldığı japon balığını canlı canlı yutarken çekilen görüntüleri Facebook sayfasında yayınlayan genç gözaltına alındı.





Gencin suçlu bulunması durumunda 20 bin sterlin yani 48 bin TL para ya da 6 ay hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.



Ülkenin kuzeydoğusundaki Newton Aycliffe bölgesinde yaşayan 30 yaşındaki Chris Caswell, bir evcil hayvan dükkanından 1.99 sterline (yaklaşık 5 TL) satın aldığı Japon balığını canlı canlı yutarken çekilen görüntülerini Facebook sayfasında yayınlayınca, hayvanlara eziyet suçuyla gözaltına alındı.



Görüntülerde, çatı tamircisi Carwell, japon balığını suyla doldurduğu bir bardağın içine koyuyor. Sonra da canlı japon balığını suyla birlikte yutarak hızla uzaklaşıyor.





Geçtiğimiz gün hayvan zulmü suçuyla polis tarafından gözaltına alınan Carwell, polis merkezindeki ifadesinde hayvansever olduğunu ve olay sırasında ise alkollü olduğunu savundu.



Merhametsiz gencin suçlu bulunması durumunda 20 bin sterlin yani 48 bin TL para ya da 6 ay hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.



