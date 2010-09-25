T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Japon balığı başını derde soktu

İngiltere'de, Japon balığını canlı canlı yutarken çekilen görüntüleri Facebook sayfasında yayınlayan genç gözaltına alındı.

25 Eylül 2010 03:00

T24- İngiltere'de, evcil hayvanlar ve ihtiyaçlarının satıldığı bir dükkandan satın aldığı japon balığını canlı canlı yutarken çekilen görüntüleri Facebook sayfasında yayınlayan genç gözaltına alındı. 
    

Gencin suçlu bulunması durumunda 20 bin sterlin yani 48 bin TL para ya da 6 ay hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.


Ülkenin kuzeydoğusundaki Newton Aycliffe bölgesinde yaşayan 30 yaşındaki Chris Caswell, bir evcil hayvan dükkanından 1.99 sterline (yaklaşık 5 TL) satın aldığı Japon balığını canlı canlı yutarken çekilen görüntülerini Facebook sayfasında yayınlayınca, hayvanlara eziyet suçuyla gözaltına alındı.


Görüntülerde, çatı tamircisi Carwell, japon balığını suyla doldurduğu bir bardağın içine koyuyor. Sonra da canlı japon balığını suyla birlikte yutarak hızla uzaklaşıyor.
 

Geçtiğimiz gün hayvan zulmü suçuyla polis tarafından gözaltına alınan Carwell, polis merkezindeki ifadesinde hayvansever olduğunu ve olay sırasında ise alkollü olduğunu savundu. 


Merhametsiz gencin suçlu bulunması durumunda 20 bin sterlin yani 48 bin TL para ya da 6 ay hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24