Japon bakan, Tokyo'nun hak iddia ettiği adanın adını bilemedi

Japonya'nın kısa süre önce görevine başlayan Okinawa ve Kuzey Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukui, ülkesinin hak iddia ettiği ve Moskova ile Tokyo arasındaki anlaşmazlık konusu olan Kuril Adaları'nın adını yanlış telaffuz etti.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, yeni görevindeki ilk basın toplantısında Kuril Adaları'yla ilgili açıklamalarda bulunan Fukui, 'Şikotan' adlı bir adayı 'Şiyakotan' olarak telaffuz edince basın toplantısını takip eden gazeteciler arasında gülüşmeler yaşandı.

Fukui'nin gafı muhalefetin tepkisini çekerken; Japon bakan, parlamentodaki bütçe komisyonu toplantısında hatasından dolayı özür diledi.