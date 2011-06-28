-JAPON BAHARATI İLE BEYAZ SAÇA VEDA İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - Özünde, Japonya'daki nehir kenarlarında yetişen nadide bir bitki olan ''Wasabia'' bulunan bitkisel anti-beyazlık ürünü, özellikle saçlarını boyamayı sevmeyen ve genç görünmek isteyen orta yaştaki erkeklerin gözdesi oldu. İngiliz araştırmacılar tarafından keşfedilen ve saçları 28 günde kendi rengine çeviren, yüksek oranda B5 vitamin değerine sahip bitkisel karışım, Türkiye'de 6 ayda 3 milyon adet satış rakamına ulaştı. Ürünü Türkiye'de satışa sunan Norma Medikal ve İnternet Hizmetleri firmasının Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Ümit Onat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk erkeklerinin beyazlayan saçlarını boyamayı sevmemelerinden yola çıkarak, dünyanın en güvenilir kozmetik ve sağlık ürünlerini üreten ülkelerinden biri olan İngiltere'de ''Grey Away'' adlı ürünü keşfettiklerini söyledi. Özünde, Japonya'da nehir kenarlarında yetişen nadide, kaliteli ve pahalı bir bitki türü olan ''Wasabia''nın olduğunu anlatan Onat, bu bitkinin saç diplerindeki kan basıncını artırarak, saça rengini veren pigmentlerin tekrar canlanmasını sağladığını dile getirdi. Aynı zamanda turpgiller topluluğunda yer alan bir bitki türü olan ''Wasabia''nın turpgiller içerisinde en yüksek B5 vitamini değerine sahip olan tek bitki olduğuna dikkati çeken Onat, yüksek orandaki B5 vitamininin saç köklerinde yoğun olarak uyarı gerçekleştirdiğini, bu sayede saçların kısa sürede kendi doğal rengine döndüğünü söyledi. Onat, İngiltere'den ithal ettikleri ürünün numunesini Sağlık Bakanlığına göndererek, içinde kurşun, asetat gibi zararlı maddeler olup olmadığını incelettirdiklerini belirtti. -BEYAZ SAÇ PAZARI 31 MİLYON AVRO- Türkiye'deki beyaz saç pazarının 31 milyon avro olduğunu belirten Onat, hedeflerinin 2014 yılında Türkiye'deki beyaz saç pazarından yüzde 20 pay almak olduğunu dile getirdi. Türkiye'de 30 milyonun üzerinde beyaz saç sıkıntısı çeken insan olduğunu anlatan Onat, bu ürünün Türkiye pazarında ilginç bir grafik çizdiğini belirterek, şunları söyledi: ''Türkiye'de beyaz saçlı erkekler, saçlarını eski rengine kavuşturup gençleşmek için 6 ayda 3 milyon adet ürün aldı. 6 aylık istatistiklerimize göre, ürünü 30 yaşın üstündeki insanlar alıyor. 27-35 yaş arasında erkekler kır saçları karizmatik buluyorlar ama ondan sonra yaşlanma emaresi olarak algılıyor. Hatta saçı iyice beyazlamış erkekler kır saçlı olmak istiyor. 35-40 yaşından sonra ise erkekler beyaz saçların kendilerini olgun değil, yaşlı gösterdiğini düşünüyor ve gençleşmek için saçlarıyla uğraşmaya başlıyor. Ürünü alanların yüzde 70'i erkek, yüzde 30'u kadın. Kadınlar yalnızca saçları beyazladığı için boya kullanmıyor. Değişik renkte saçları sevdikleri için de saç boyası tercih ediyorlar. Bizim müşteri profilimizi daha çok erkekler oluşturuyor. Gençlerde son yıllarda erken yaşta görülen beyazlaşan saçlar, erkeklerin saç boyası ve bu tür bitkisel doğal çözümlere yönelmesindeki sayıyı daha da arttıracak gibi görünüyor. Öyle ki beyaz saçlı erkekler bize satış rekoru kırdırdı hatta bize yurt dışı ile yatırım ortaklığının kapılarını açtı.'' -SAÇLARI BEYAZLAYAN KADINLARIN ORANINDA ARTIŞ- Onat, günümüzde Avrupa ve Amerika'nın endüstrileşmiş ülkelerinde kadınların yüzde 40'ının saçlarının beyazladığını, bu oranın 200 milyondan fazla kişiye eş değer olduğunu söyledi. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, 20 yıl önce 30'lu yaşların altındaki kadınların yüzde 18'inin saçlarının beyazlamaya başladığını, bugün ise bu oranın yüzde 32'ye yükseldiğini belirten Onat, ''Özellikle üst düzey müdür olan kadınlar ve stres altında çalışan kadınlar, saç beyazlamasında üst sıralarda yer alıyor. Genetik faktörlerin ve stresin yanı sıra sigara, sigara dumanı, çevresel kirlilik, B vitamini eksikliği, şok ve travma, zararlı UV ışınları saçların genç yaşta beyazlamasını tetikliyor'' dedi.