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Yaşam
Deutsche Welle

Japon araştırmacıdan keşif: Kendini onaran cam

Japonya'da bir araştırmacı "tesadüfen" yeni bir cam türü geliştirdi. Söz konusu cam, kırıldıktan sonra üzerine baskı uygulayarak tekrar eski haline dönebiliyor.

29 Aralık 2017 13:47

Japonya'da bir kimyager, başka bir araştırma üzerinde çalışırken tesadüfen oldukça ses getiren bir buluşa imza attı. Tokyo Üniversitesi'nden Yu Yanagisava, ıslak yüzeyler üzerinde kullanılabilecek yapıştırıcı türleri üzerinde çalışırken kırıldıktan sonra yaklaşık 30 saniye boyunca kenarlarına baskı uygulanarak yeniden onarılabilen bir cam türü buldu.

Bu yöntemle eski haline döndürülebilen cam türü, günlük hayatta araba camları, yapı malzemeleri, akvaryumlar gibi birçok üründe kullanılabilecek nitelikte.

Yanagisava'nın buluşu akıllara söz konusu camın akıllı telefon ekranları için de kullanılıp kullanılamayacağı sorusunu getirdi. Örneğin bu buluşla akıllı telefon ekranlarımızda oluşan çatlakları anında onarabilecek miyiz? Ya da paramparça olmuş bir bira bardağının parçalarını yeniden biraraya getirmek mümkün olacak mı?

Camı geliştiren Yanagisava'ya göre ne yazık ki bu yakın gelecekte gerçekleşmeyecek. Ancak buluş, daha hafif ve uzun ömürlü araba camları gibi ürünlerin yolunu açmış oldu. Buluşun kırılmış camların tamirinden çok, daha uzun ömürlü ürünler ortaya koymak açısından önemli olduğunu söylüyen araştırmacı, ''Şu anda ömrü 10-20 yıl olan bir ürünün ömrünü iki ya da üç katına çıkartabiliriz'' diye konuştu.

AFP/SÖ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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