Japon annenin hukuk mücadelesi

Gaziantepli bir Türk ile evli olan Japon Michiko Deniz, eşinin Türk adetlerine göre yetişmesi için dedesine bıraktığı 4 yaşındaki kızını alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.



Edinilen bilgiye göre, Japon Michiko Deniz, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçesinde, 2004 yılında turistik bir gezi için Japonya'ya giden Gaziantepli Fevzi Deniz ile Tokyo'da tanıştığını, daha sonra evlenerek Tokyo'ya yerleştiklerini belirtti.



Geçen yılın Kasım ayında kızıyla birlikte eşinin Gaziantep'teki baba evine geldiklerini ifade eden Michiko Deniz, eşinin 4 yaşındaki kızı Kader Deniz'i, Türk örf ve adetlerine göre yetişmesi için dedesine bıraktığını, kendisini de zorla Japonya'ya geri gönderdiğini öne sürdü.



Michiko Deniz, dilekçesinde, kızını Japonya'ya götürmek, Japonya'daki eski hayatına dönmek istediğini belirtti.



Cumhuriyet Savcısının ifadelerini almak üzere çağırdığı Fevzi ve Michiko Deniz, adliyeye gelerek ifade verdi.



Michiko Deniz, beraberinde Japonya'nın Ankara büyük elçiliğinde görevli Keiko Torigoe ile birlikte verdiği ifadesinde, kızını almak istediğini söyledi.



Michiko Deniz, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Büyükelçilik görevlisi Torigo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Savcısının anne ve babanın çocuğun kimde kalacağına birlikte karar vermeleri için süre tanıdığını, çocuğun geçici olarak dedesine verildiğini bildirdi.



Eski hayatına dönmek istiyor



Torigo, Michiko Deniz'in eşinden ayrılmak istemediğini, Japonya'daki eski hayatına dönmek istediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Anlaşma olmazsa Michiko'nun yapabilecek hiçbir şeyi yok. Anlaşmak ve eski hayatına dönmek istiyor. Çocuğuyla ve eşiyle yaşamak istiyor. Ama buna eşinin ne diyeceğini bilmiyoruz. Eşinin tam olarak ne istediğini de bilemiyoruz. Hangi anne 5 ay boyunca çocuğuna dokunamadan, sesini duyamadan yaşayabilir. Çocuğa el koyan babasının ailesi. Japonya'da kanuni yollara başvuramadı annesi. Çocuğunun hayatının burada sona ermesinden korktu. Buradaki sonuca göre daha sonra karar vereceğiz."



Savcılık gözetiminde Kader Deniz'in annesine gösterildiği ve bu sırada duygulu anların yaşandığı belirtildi.



