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Spor

Janssen: "Bu akşam Fenerbahçe'nin parçası olmak harikaydı"

"Eğer bir gol şansı varsa ben o an tamamen ona odaklanırım" Fenerbahçe'nin yeni transferi Vincent Janssen, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri derbi maçının ardından açıklamalarda bulundu

24 Eylül 2017 01:44

\"Eğer bir gol şansı varsa ben o an tamamen ona odaklanırım\"

Fenerbahçe\'nin yeni transferi Vincent Janssen, Beşiktaş\'ı 2-1 mağlup ettikleri derbi maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kazanan taraf oldukları için mutlu olduğunu belirten Vincent Janssen, \"Çılgın bir derbi karşılaşması oldu. Bu akşam Türkiye\'deki ilk derbi maçıma çıktım. Bu maçın bir parçası olmaktan dolayı keyif aldım. Çok fazla şey oldu maç içerisinde. Kırmızı kartlar vardı, penaltılar vardı ama maçın sonunda kazanan taraf biz olduk bunun için çok mutluyum. Takım halinde bu mutluluğu yaşıyoruz. Bugün buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz\" dedi.
\"HAKEMLER İŞLERİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR\"
Maç içerisinde hakemlerin elinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyen golcü oyuncu, \"Onlar işlerini yapmaya çalışıyor. Maç içerisinde ben bir futbolcu olarak net bir şekilde göremem verdiği kararlar doğru mu yanlış mı diye. Daha sonrasında izlemem gerekiyor ki kararlar doğru mu yanlış mı değerlendirebileyim. Tekrardan söylüyorum, çılgın bir akşamdı, çılgın bir maçtı, çılgın bir atmosfer vardı. Hakemin her şeyi görmesini zorlaştıran bir atmosferdi. Öyle bir akşamı geride bıraktık. Kararlar doğru muydu bilmiyorum. Maç içerisinde olaylar çok çabuk gelişiyor. Sahada olan biri olarak ben bunu değerlendiremem bu konuda bir fikrim yok\" açıklamasında bulundu.
\"ÇOK İYİ BİR ATMOSFER VARDI\"
Atmosferin çok iyi olduğuna değinen Janssen, \"Gerçekten çok iyi bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız çok iyi bir ortam oluşturdu. Burada olmak, bu akşam Fenerbahçe\'nin bir parçası olmak harikaydı. Benim için mükemmel bir duyguydu. Taraftarlarımız da bize fazlasıyla katkı sağladı. Onlara da teşekkür etmek gerekiyor. 3 puan bir anlamda onlar içindi. Eğer bir gol şansı varsa ben o an tamamen ona odaklanırım. Kaleyi görebiliyorsam ve gole gidebileceğime inanıyorsam bu düşünceyle devam ederim. Orada da düşüncem tamamiyle buydu. Devam etmeye çalıştım. Ben oyunumu bu şekilde oynuyorum. Gidebiliyorsam kaleye gitmeye çalışırım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Vincent Janssen açıklamalar

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

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