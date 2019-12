'Janjan''a iki ödül birden

Bir delinin yasak aşkını ve töreyi anlatan, yönetmen Aydın Sayman'ın ''Janjan'' adlı filmi, Ukrayna'dan ''En İyi Film'' ve ''En İyi Film Müziği'' ödülleriyle döndü.



Ukrayna'nın Azor Denizi kıyısındaki Berdyansk kentinde düzenlenen 12. Uluslararası Berdyansk Film Festivali'ne, Ukrayna, Rusya, Moldova, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Beyaz Rusya, ABD ve Türkiye'den 40 uzun metrajlı film katıldı. Festivalde, ''Janjan'', yönetmeni Sayman'a ''En İyi Film'', besteci Can Atilla'ya ''En İyi Film Müziği'' ödülü getirdi.



Yönetmen Sayman, daha önce de ''Miras'' ve ''Sır Çocukları'' filmlerine imza atmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nu konu alan ''Cariyeler ve Geceler'', ''1453'' ve ''Aşk-ı Hürrem'' üçlemesi ve ''Mevlana'dan Çağrı'' albümleriyle ''New Age'' müziği sevdiren besteci Can Atilla da daha önce aynı yönetmenin ''Sır Çocukları'' adlı filminin müziklerini hazırlamıştı.



Film müziği dalında ilk ödülünü alan Atilla, yönetmen Sayman'la uzun süredir beraber çalıştıklarını belirterek, ''Onun için, filmlerinde nasıl bir müzik istediğini biliyorum. O da yaptığı filme benim müziğimin ne katacağını çok iyi biliyor. Öyle olduğu zaman da ortaya çok başarılı şeyler çıkıyor'' dedi.



Filmde duyguların sadece müzikle anlatılabildiği sahneler olduğunu ifade eden Atilla, şunları kaydetti:



''Aydın Sayman, bazı yerlerde sadece müzik payları bıraktı bana. İnsan sesini oralarda arya gibi kullandım. Elif Gökalp adlı soprano seslendirdi. Bazen fine opera tekniğini kulandık. Film içinde en önemli duygular, seyirciye direkt sözlerle değil de hislerle aktarılabilecek yerler için özel pasajlar yaptık. Akli dengesi yetersiz olan Janjan'ın aşkının temizliğini müziklerle de ifade ettik.''



Can Atilla, yurt dışında ödüller alan bu tarz önemli filmlerin Türkiye'de seyirciyle fazla buluşamamasının düşündürücü olduğunu dile getirerek, ''Ödüller bizi çok mutlu etti ama yapılanın sadece yurt dışında kabul görmesi düşündürücü. Hem akademik hem içerik olarak zengin çalışmalar ne yazık ki medya tarafından doğru tanıtılmıyor'' diye konuştu.



Medyanın yapılan işlerle ancak ''magazinel olduğunda'' ilgilendiğini savunan Atilla, ''Ama unutulmasın ki her taraf yıldız, Samanyolu'na bakın bir sürü görürsünüz. Önemli olan o yıldızları aydınlatan güneş ve onları görmemizi sağlayan karanlık'' dedi.