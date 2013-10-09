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Ekonomi

Janet Yellen, 100 yıllık Fed'in ilk kadın başkanı olacak

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Barack Obama’nın Ocak’ta görev süresi dolacak olan Ben Bernanke’nin yerine Janet Yellen’ı atayacağı kaydedildi

09 Ekim 2013 12:36

ABD Merkez Bankası Fed’in yeni başkanının şu anki Başkan Yardımcısı Janet Yellen olacağı açıklandı. Yellen, Fed'in 100 yıllık tarihinde ilk kadın başkan olacak.
 
Günlerdir bütçe konusunda anlaşamayan ve borç tavanı limitindeki belirsizliğin devam ettiği ABD’de Fed başkanlığına kimin geleceği netleşti.

Obama’nın konuya ilişkin resmi açıklamayı bugün TSİ 22.00’de yapacağı ifade edildi.


Destek görüyordu


Yellen Fed Başkanlığı için geçen aya kadar eski Hazine Bakanı Larry Summers ile birlikte anıldı.

Uzun bir süre boyunca Summers’ın ismi başkanlık için Yellen’dan fazla anıldı ancak ABD eski Hazine Bakanı aday olmayacağını açıkladı.

Yellen hem Wall Street hem de ekonomistler tarafından Fed’in mevcut politikalarında devamlılık getireceğinden büyük destek görüyordu.

Aralarında Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz’in de yer aldığı önde gelen ekonomistler Obama’ya Fed başkanlığına Yellen’ı getirmesini isteyen açık mektup yazmıştı.

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