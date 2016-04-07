Janet Jackson anne olabilmek için dünya turunu erteledi

49 yaşındaki dünyaca ünlü Pop yıldızı Janet Jackson, anne olabilmek için daha önceden planladığı dünya turnesini iptal ettiğini duyurdu.

Jackson'ın 'Unbreakable' adını verdiği turnesinde önümüzdeki yaz için belirlenen programında İngiltere, Avrupa, ABD ve Kanada'da vermeyi planladığı konserleri bulunuyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, görüntülü bir video paylaşarak hayranlarına kararını duyuran Jackson "Eşim ve ben şu anda aile olmayı planlıyoruz. Bu nedenle turnelerimi iptal etmek durumundayım. Lütfen bunun benim için ne kadar önemli olduğunu anlamayı deneyin. Doktorumun talimatlarını dinlemek zorundayım. Sizleri unutmadım, mümkün olan en kısa zamanda turneye yeniden çıkacağım. Bana eşlik eden dansçılarıma, ekip arkadaşlarıma ve sevenlerime çok teşekkür ederim.' dedi.

Janet Jackson, hamile olup olmadığı yönünde herhangi bir bilgi vermedi.