Janet Jackson 50 yaşında anne oluyor

50 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Janet Jackson magazin dergisi People'a hamile olduğunu açıkladı. Janet Jackson, "duaların kabul ettiği" için Tanrı'ya teşekkür etti.

Jackson, Nisan ayında attığı bir tweet ile dünya turnesini ertelediğini duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı kararına gerekçe olarak, "hayatındaki ani bir değişikliği" göstermişti.

Janet Jackson, doktor tavsiyesi ile dinlenmesi gerektiğini söylemiş, bu da Jackson'ın hamile olduğu yolunda söylentilere neden olmuştu.

Jackson, kısa süre önce de Londra'da bebek ürünleri satan bir mağazada görüntülenmişti.

Mayıs ayında 50 yaşına giren Janet Jackson, eşi Wissam Al Mana'yla 2012'de evlenmişti.