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Kültür-Sanat

Jane Birkin geliyor

82 yapımda oyunculuk yapan, yazar, yönetmen ve şarkıcı Jane Birkin, 21 Nisan'da TİM Maslak Show Center' da İstabullular' a şov yapacak.

15 Nisan 2009 03:00

82 yapımda oyunculuk yapan, yazar, yönetmen ve şarkıcı Jane Birkin, 21 Nisan'da TİM Maslak Show Center' da İstabullular' a şov yapacak.


Yeni albümünün tanıtım turnesi için Türkiye'ye gelecek olan Birkin, erotik içerikli çalışmalarıyla 60'lar Fransa'sında olay yaratmıştı. "Je t'aime moi non plus" ile müzik dünyasına adım atan sanatçı, 40 yıla yayılan kariyeri boyunca sayısız albüme imzasını attı ve Beth Gibbons, Rufus Wainwright, Bryan Ferry, Franz Ferdinand, Yann Tiersen gibi isimlerle ortak çalışmalar gerçekleştirdi. Birkin'in konserde ağırlıklı olarak dahi besteci Serge Gainsbourg klasiklerini ve son iki solo albümünün öne çıkan parçalarını yorumlaması bekleniyor.

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