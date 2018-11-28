Jandarmayla girdiği çatışmada ölen şüpheli toprağa verildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Aksu ilçesinde, hakkındaki arama kararı nedeniyle yakalanması için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açan, 2 uzman çavuşu yaralayan ve çıkan çatışmada vurularak öldürülen Abdullah Özer\'in (38) cenazesi, toprağa verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, \'kolluk kuvvetlerine direnme\', \'evden hırsızlık\', \'kasten yangın çıkarma\', \'kasten yaralama\', \'konut dokunulmazlığını ihlal\' suçlarının yanı sıra 14 Mayıs 2017\'de Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı\'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Çetin ile 6 Temmuz 2018\'de aynı karakolda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Menderes Uzuntepe\'yi \'yaralama\' suçlarından aranan Abdullah Özer\'in yakalanması için dün saat 08.30\'da operasyon yaptı.

İKİ ASKER YARALANDI

Özer\'in Yeşilkaraman Mahallesi\'nde dağlık ve ormanlık bölgede olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler, buraya sevk edildi. Yaklaşık 1,5 yıldır aranan Abdullah Özer\'in saat 12.30 sıralarında otomatik av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Kaba omuz ve sağ kulağından, Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Güngör ise yüzünden vurularak yaralandı. Çıkan çatışmada Özer askerler tarafından vurularak öldürüldü.

Yaralı askerler Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle olay yerinden alınarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılırken, Abdullah Özer\'in cesedi ise incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Abdullah Özer\'in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra kardeşi Ahmet Özer ve diğer yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Özer\'in cenazesi daha sonra Karaöz Mahalle Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Diğer taraftan, tedavisi süren yaralı uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba\'nın sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.



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