'Jandarma'yı tutukla' diyen hakim HSKY'ya şikayet edildi

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erol Tekmen hakkında, Hakim Cebrail Cem Alıcı tarafından "jandarma personelini tutuklatmak için kendisinden önceki mahkemeye baskı yapmak" suçlamasıyla HSYK'ya yapılmış bir şikâyet olduğu ortaya çıktı.

Radikal'den Fatih Yağmur'un haberine göre, 19 Ocak 2014’te Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adana-Ceyhan Sirkeli Otoban Gişelerinde MİT’e ait durdurulan 3 TIR'la ilgili davanın ilk duruşması Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde perşembe günü başlıyor. Duruşma görülmeden mahkeme yargıcı Erol Tekmen hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. İddiayı ortaya atan ise yine Adana’da hakimlik görevinde bulunan Cebrail Cem Alıcı. Alıcı bu iddiaları Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) da taşıdı.

'Jandarma personelini tutukla'

HSYK’dan edinilen bilgiye göre Alıcı’nın şikayet etmesine neden olan süreç şöyle işledi: Hakim Alıcı, Adana’da nöbetçi hakimken, savcı Ali Doğan tarafından TIR olayıyla ilgili jandarma personeli tutuklama istemiyle kendisine sevk edildi. Bu sırada dönemin 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erol Tekmen kendisinin yanına gelerek “jandarma personelini tutukla” talebinde bulundu.

Hakim Alıcı, bu talebin daha sonra kendisine yönelik baskıya dönüştüğünü, tutuksuz yargılama kararı verince de medya üzerinden linç edilmeye kadar vardığını ileri sürdü.

HSYK’daki dilekçede, Hakim Alıcı’nın jandarma personelinin tutuklanması için Hakim Erol Tekmen’in kendisine yaptığı baskılar, açtığı telefonlar ve odasına yaptığı ziyaretleri sıraladığı, konuyla ilgili de deliller sunduğu öğrenildi. Oda giriş çıkış kamera görüntüleri, telefon dökümleri ve şahitlerin isimlerini de Hakim Alıcı’nın HSYK’ya sunduğu belirtildi.

CHP davayı izlemeye aldı





Cumhuriyet Halk Partisi, kamuoyunda ‘silah taşıyan TIR’lar’ olarak bilinen ve Adana'da durdurulduktan sonra MİT'e ait olduğu açıklanan TIR’larla ilgili davayı izleyecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Hatay Milletvekilleri Av. Mevlut Dudu ile Av. Refik Eryılmaz gizlilik kararı alınan ve yayın yasağı konulan 13 asker hakkında açılan davanın saat 10.00’da Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmasına katılacak.