MİT TIR'larıyla ilgili yeni görüntüler: Nasıl dokunursun bana, amirin kim?

Adana'da 19 Ocak’ta MİT’e ait TIR’ların durdurulmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde MİT mensubu olduğu belirtilen iki kişiden biri “Bana nasıl dokunursun?” diye sorarken, diğeri “Arkadaşlar, amiriniz kim, amirinizle görüşelim” diyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 19 Ocak günü Adana-Gaziantep Otoyolu’nda Ceyhan ilçesindeki Sirkeli Doğu Gişeleri’nde MİT’e ait TIR’lar durdurulmuştu. Mayıs ayında ise operasyona katılan 13 asker hakkında 'casusluk' suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İddianamede, olay yerinde çekilen kamera görüntüleri de yer alıyor. Görüntülerde, MİT mensubu olduğu belirtilen iki kişi jandarmalar tarafından binek araçtan indiriliyor. Gözaltına alınan iki kişiden biri güvenlik güçlerine mukavemet gösterirken, diğerinin güvenlik güçlerinin talimatlarına uyduğu görülüyor. Gözaltına alınan iki kişi, kelepçelendikten sonra jandarma aracına götürülüyor.

Görüntünün ilerleyen bölümlerinde MİT mensubu olduğu belirtilen iki kişiden biri “Bana nasıl dokunursun?” diye sorarken, diğeri “Arkadaşlar, amiriniz kim, amirinizle görüşelim” diyor.