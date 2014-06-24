T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİT TIR'larıyla ilgili yeni görüntüler: Nasıl dokunursun bana, amirin kim?

Görüntüde MİT mensubu olduğu belirtilen iki kişiden biri 'Bana nasıl dokunursun?' diye sorarken, diğeri 'Arkadaşlar, amiriniz kim, amirinizle görüşelim' diyor

24 Haziran 2014 18:00

Adana'da 19 Ocak’ta MİT’e ait TIR’ların durdurulmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.  Görüntüde MİT mensubu olduğu belirtilen iki kişiden biri “Bana nasıl dokunursun?” diye sorarken, diğeri “Arkadaşlar, amiriniz kim, amirinizle görüşelim” diyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 19 Ocak günü Adana-Gaziantep Otoyolu’nda Ceyhan ilçesindeki Sirkeli Doğu Gişeleri’nde MİT’e ait TIR’lar durdurulmuştu. Mayıs ayında ise operasyona katılan 13 asker hakkında 'casusluk' suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İddianamede, olay yerinde çekilen kamera görüntüleri de yer alıyor. Görüntülerde, MİT mensubu olduğu belirtilen iki kişi jandarmalar tarafından binek araçtan indiriliyor. Gözaltına alınan iki kişiden biri güvenlik güçlerine mukavemet gösterirken, diğerinin güvenlik güçlerinin talimatlarına uyduğu görülüyor. Gözaltına alınan iki kişi, kelepçelendikten sonra jandarma aracına götürülüyor.

Görüntünün ilerleyen bölümlerinde MİT mensubu olduğu belirtilen iki kişiden biri “Bana nasıl dokunursun?” diye sorarken, diğeri “Arkadaşlar, amiriniz kim, amirinizle görüşelim” diyor.

 

ETİKETLER

mittıradanaoperasyonsuriyesilahhaber

İlgili Video

MİT TIR'larıyla ilgili yeni görüntüler: Nasıl dokunursun bana, amirin kim?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24