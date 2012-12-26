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Jandarmayı ABD'li subaylar mı sorguladı?

GenelKurmay Başkanlığı, 'jandarma timi ABD'li subaylar tarafından sorgulandı’ iddiasına yanıt verdi: Haberde yer alan iddialara gerçek dışıdır

26 Aralık 2012 10:39

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak Ilıcalar'daki bir operasyonla ilgili, "Görevi icra eden jandarma özel harekat timinin ABD'li subaylar tarafından sorgulandığı, bu subaylarla bir Türk subayı arasında tartışma çıktığı, tartışma neticesinde jandarma özel harekat timinin kızağa alındığı" iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"24 Aralık 2012 günü bir gazetede 'Şırnak Ilıcalar'da jandarma özel harekat timi tarafından etkisiz hale getirilen iki teröristin üzerinde FGM 148 roketatar ve mermisinin ele geçirildiği, bu görevi icra eden jandarma özel harekat timinin, ABD'li subaylar tarafından sorgulandığı ve bu subaylar ile bir Türk subayı arasında tartışma çıktığı, bu tartışma neticesinde jandarma özel harekat timinin kızağa alındığı' şeklinde mesnetsiz ve maksadı belli olmayan bir haber yer almıştır.

Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı gerçek dışıdır."

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