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Jandarmaya sivil denetim getiren madde Meclis'te kabul edildi

İç güvenlik paketiyle İçişleri Bakanlığı'na bağlanan Jandarma'ya sivil denetim de getirildi.

12 Mart 2015 09:54

Meclis’teki görüşmeleri 3 haftayı aşan İç Güvenlik Paketi'nin önceki gece kabul edilen 55’inci maddesiyle, Jandarma’nın askeri görevleri dışındaki diğer görevleriyle ilgili eylem ve işlemleri İçişleri Bakanlığı, valiler ve kendi amirleri tarafından denetlenip teftiş edilecek.

İç Güvenlik Paketi’nin Jandarma’yı İçişleri Bakanlığı’na bağlayan 51’inci maddesi ise pazartesi gecesi kabul edilmişti. Buna göre, belediye sınırları içinde olmakla birlikte, hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler Jandarma’nın görev ve sorumluluk alanı olarak tespit edilebilecek.

General rütbesinde olmayan daire başkanlarıyla il ve ilçe jandarma komutanlarının atanmaları, yer değiştirmeleri ve geçici görevlendirmeleri İçişleri Bakanı tarafından yapılacak. Gerektiğinde Jandarma Genel Komutanı da bu konuda teklifte bulunabilecek. Diğer subaylar ile astsubaylar ve uzman jandarmaların atanması, yer değiştirmesi ve geçici görevlendirmeleri Jandarma Genel Komutanı’nın yetkisinde olacak.

 

Torba molası

 

Yaklaşık 3 haftadır devam eden görüşmeler sonunda 132 maddesinden ancak 56 maddesi kabul edilen İç Güvenlik Paketi’ne haftaya, hükümetin seçim öncesinde yasalaşmasında ısrar ettiği ‘aile paketi’ nedeniyle ‘torba’ molası geliyor. Aile paketinde, doğum yapan kadın işçilerin esnek çalışma taleplerinin karşılanmasının yanı sıra ailelere birinci çocuğa 300, ikinci çocuğa 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için de 600 lira olmak üzere doğum yardımı düzenlemeleri de yer alıyor. Yine hükümetin seçim öncesi çıkmasını istediği diğer torba tasarıların da araya girebileceği belirtilirken, Meclis’in 5 Nisan’a kadar çalışacağına dikkat çekilerek İç Güvenlik Paketi’nin yasalaşmasının zora girebileceği belirtiliyor.

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