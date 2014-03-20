Jandarmaya silahlı saldırı; 3 kişi yaşamını yitirdi

Niğde Ulukışla-Adana otoyolunda Gedelli mevkiinde bir gasp edilen kamyonetten yol kontrolü yapan jandarma timlerinin üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Olayda 1 polis memuru, 1 astsubay ve 1 vatadaşın yaşamını yitirdiği bildirildi. 2'si ağır 4 asker de yaralandı.

Saldırı Ulukışla-Adana otoyolu 7’nci tünel çıkışı Cebelli viyadüğünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ulukışla yönünde giden 55 K 088 plakalı kamyonetten uzun namlulu silahlarla uygulama yapan jandarma timlerinin üzerine ateş açıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda 1 polis, 2 asker yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından Aksaray yönüne kaçan ve içerisinde Suriyelilerin olduğu iddia edilen kamyonetin yakalanması için jandarma ve polis bölgede yapılan operasyon da 3 saldırgandan 2'sinin sağ olarak yakalandığı, bir saldırganın kaçmayı başardığı bildirildi.

2 saldırgan yakalandı, biri aranıyor

Saldırıyla ilgili, iki saldırganın yakalandığı, kaçan bir saldırganın da arandığı öğrenildi. Bu arada yaralı halde yakalanan ve hastaneye götürülen saldırganları vatandaşlar linç etmek istedi.

Arapça konuşuyorlar

Polis hastane önünde biber gazıyla vatandaşlara müdahalede bulundu. Yaralı saldırganların Arapça konuştuğu öğrenildi.

Yaralı asker olay anını anlattı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, silahlı saldırıda yaralanan jandarma personeli, teröristlerin üzerilerine uzun namlulu silahlarla ateş açtığını söyledi.



Saldırıda başından yaralanarak Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırılan jandarma personeli, olay anını anlattı.



Yaralı asker, "Biz otobanda trafik ve asayiş uygulaması yapıyorduk. Bir araçtan 3 kişi indi ve uzun namlulu silahlarla üzerimize ateş açarak, el bombası attılar. Ben de şarapnel parçasıyla başımdan yaralandım. Başka bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.

Kan bağışı çağrısı

Öte yandan, Niğde Belediyesi, cep telefonlarına gönderdiği kısa mesajla, Niğde Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı güvenlik güçleri için vatandaşları kan bağışına çağırıyor.

