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Yaşam

Jandarmaya hakaret ettiği iddia edilen Nejat işler ifade verdi

Adliye çıkışında açıklama yapmayan İşler, basın mensuplarına sadece 'Kolay gelsin' demekle yetindi

26 Mart 2015 21:49

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan ünlü oyuncu Nejat İşler, yöneticisi olduğu Gümüşlükspor'un bir maçında jandarmaya hakaret ettiği iddiasıyla davet edildiği adliyede savcıya ifade verdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Osman Uras’ın haberine göre, ifadenin ardından İşler herhangi bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı. Sezonun sona erdiği Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Gümüşlükspor'un yöneticisi Nejat İşler, bugün öğlende avukatı Göray Karadut ile birlikte adliyeye geldi.

İşler'in, geçen yıl 25 Ekim'de takımı Gümüşlükspor'un Yeniköy Termikspor ile yaptığı maçta, jandarmaya hakaret ettiği gerekçesiyle ifadesine başvurulmak üzere adliye davet edildiği belirtildi. Yaklaşık bir saat adliyede kalan ve savcıya ifade veren İşler, ardından ayrıldı.

Adliye çıkışında açıklama yapmayan İşler, basın mensuplarına sadece "Kolay gelsin" demekle yetindi. Kısa bir açıklama yapan Avukat Karadut ise "İfade verdik. Maçla ilgili bir şikayet olmuş. Hakaret" dedi. Ardından İşler ile Karadut adliyeden ayrıldı. 

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