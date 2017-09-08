Jandarmaya esrar satarken yakalandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi\'nde jandarma, alıcı gibi irtibat kurduğu M.K.\'yı uyuşturucu pazarlığı yaparken 7 kilo esrarla suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Kayabaşı Köyü\'nde oturan M.K.\'yı yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma, alıcı olarak irtibat kurduğu M.K.\'yı, uyuşturucu pazarlığı yaparken suçüstü yakaladı. M.K.\'nın adresinde yapılan aramada 7 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmada sorgusu sürüyor.



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