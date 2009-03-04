Jandarmaya el bombası satmaya çalıştılar

Kayseri de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 adet Amerikan yapımı taarruz tipi el bombası ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, el bombası satmak isteyen E.H.Ö (35) ile temas kurdu. Alıcı gibi davranan jandarma ekiplerine el bombası satmak isteyen E.H.Ö, buluşma yeri olan Talas ilçesi PTT binası önünde gözaltına alındı. E.H.Ö'nün üzerini arayan jandarma ekipleri, 1 adet Amerikan yapımı taaruz tipi el bombası buldu.



Gözaltına alınan E.H.Ö'nün ifadesi doğrultusunda Talas ilçesinde Seyirtepe bölgesindeki bir kafenin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında ise toprağa naylon poşetlere sarılarak gömülmüş halde, yine Amerikan yapımı taaruz tipi el bombası ele geçirildi. Kafe sahibi Barış Y. gözaltına alındı.



Jandarma ekiplerince E.H.Ö'nün Anbar Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise hergangi birşey bulunamadı.



E.H.Ö'nün satmak istediği 2 el bombasını bir süre önce Diyarbakır'ın Lice ilçesinden satın aldığını söylediği öğrenildi.



Jandarma ekiplerinin el bombalarının üzerindeki seri numaralarının "Ergenekon" soruşturması kapsamında ele geçirilen el bombaları ile uyumlu olup olmadığının araştırıldığı, soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü bildirildi.

