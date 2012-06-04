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Politika

Jandarmanın yerine 'kır polisi' geliyor

"İç güvenlik ve kolluk hizmetlerinde sivil yönetimin etkisini arttırmak" için başlatılan çalışmalarda jandarma teşkilatının kır polisine dönüştürülmesi planlanıyor

04 Haziran 2012 20:12

Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde jandarma teşkilatının İçişleri Bakanlığı'na bağlanarak kır polisine dönüştürülmesi gündemde. İçişleri Bakanlığı haberleri spekülasyon olarak nitelendirse de hem güvenlik hizmetlerinin yeniden yapılandırılması hem de jandarmanın yeni görev tanımına kadar birçok başlıkta çalışma yürütülüyor.

 
Askeri görevler yönünden Genelkurmay Başkanlığı'na, asayiş görevleri yönünden İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan jandarma, ilk etapta tamamen bakanlığa bağlanacak.
Bunun için hem İçişleri Bakanlığı'nda hem jandarma Genel Komutanlığında uzun süredir çalışma yürütülüyor.
 
Son üç yıl içinde sorumluluk alanındaki 90 ilçeyi polis teşkilatına devreden jandarmanın sadece kolluk görevini yerine getireceği ve askeri görevlerinden arındırılacağı belirtiliyor.
Jandarmanın kır polisi olarak yapılandırılması ve iç güvenlikte polise yardımcı teşkilat haline getirilmesi durmunda jandarmaya er-erbaş alımı da yapılmayacak. Kırsal alandaki kolluk hizmeti profesyonel görevlilerce verilecek.
 
Aynı şekilde güvenlik hizmetinin tamamen sivil otoriteye bağlı olarak üç ana ayakta örgütlenmesi de gündemdeki çalışmalar arasında.
 
"İç güvenlik", "Dış güvenlik" ve "Sınır polisi" şeklinde yapılanacak güvenlik teşkilatları, İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda olacak.
 
İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada jandarmanın lağvedileceği yönündeki haberleri yalanlamıştı. Buna karşın aynı açıklamada, "Değişen şartlara bağlı olarak, ihtiyaç duyulabilecek her türlü mesleki ve idari yenileme ya da iyileştirme çalışmalarının yapılması mümkündür" denilmişti.

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