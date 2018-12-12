Jandarmanın yaralı halde bulduğu kızıl akbaba, tedaviye alındı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbaba, tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaali bölgesinde devriyede olduğu sırada, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan kızıl akbabayı yaralı halde buldu. Kızıl akbabayla ilgilenen jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Reşat Ektiren, jandarmanın yaralı olarak bulduğu kızıl akbabanın tedaviye alınacağını belirterek, \"Yaralı kızıl akbabanın ayağındaki etiketten kuşun Sırbistan menşeli olduğunu öğrendik. Merkezimizde tedavi altına alınacak olan kızıl akbaba daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacak\" dedi.

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