JANDARMANIN UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA

*Yangın söndürme tüplerindeki uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği \'ETAP\' buldu

Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına uyuşturucu götürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin kimlik bilgileri ve kullandıkları araçlar tespit edildi. Çalışmayı derinleştiren jandarma 28 Şubat 2018 günü şüpheliler Ö.Ö. ve N.D\'nin uyuşturucu maddeyi yurt dışına götürmek için hazırlık yaptığını belirledi. Harekete geçen jandarma, şüpheliler Ö.Ö ve N.D’nin Büyükçekmece D-100 Karayolu üzerinde buluştuğu lokanta önünde güvenlik önlemi aldı. Cadde ve sokak çıkışları kapatıldı. Şüpheli Ö.Ö aracı ile hareket edeceği esnada yakalandı. Şüpheli Ö.Ö’nün kullandığı araçta narkotik köpeği \"Etap\" ile arama yapıldı. ETAP\'ın bagaja tepki vermesi üzerine burada yapılan aramada 3 yangın söndürme tüpü incelemeye alındı.

Yapılan kontrollerde tüplerin basınç vanalarının boş gösterdiği ancak ağırlığının normal olduğu anlaşıldı. Basınç vanalarını açan jandarma, yangın tüplerinin içine preslenerek gizlenmiş 24 kilogram eroini ele geçirdi. Şüphelilerin, narkotik köpeğinin tepki vermesini önlemek amacıyla tüp kapaklarına kokulu şekerli sakız yapıştırıldığı da tespit edildi. Uyuşturucu maddenin nerede ve kimler tarafından imal edildiğine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

JANDARMA KAMERASI

-Araçta arama yapılması

-ETAP\'ın bagaja tepki vermesi

-Yangın söndürme tüplerinin incelenmesi

-Tüplerin açılması

-Uyuşturucuların bulunması

-Masa üstü görüntüsü

-Detaylar