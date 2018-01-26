Jandarmanın uygulama noktasında zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde jandarmanın uygulama noktasında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden Keşan yönünde 4 aracın karıştığı kazada 59 LY 733 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Kahraman (70) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yağmur Yılmaz (6), Batuhan Yılmaz (7), Rivayet Kahraman (67), Ahmet Aksu (56), Hatice Yıldız (56), Hamdiye Almadık (58) ve Hayriye Bayar (44) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Metin Kahraman doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kahraman'ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.



Kaza nedeniyle yaklaşık 1.5 saat Malkara'dan Keşan yönüne tek yönlü olarak kapanan yol, savcı ile jandarmanın olay yerini incelemesinin ardından araçların yol üzerinden çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Polis ve jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.(DHA)