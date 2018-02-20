T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jandarmanın peşine düştüğü 2 şüpheli, kaçamadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, alışveriş yaptıkları iki işletmeye para ödemeden kaçıp, bir kişinin de cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen H

20 Şubat 2018 16:33

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, alışveriş yaptıkları iki işletmeye para ödemeden kaçıp, bir kişinin de cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen H.O. ve S.U., jandarma tarafından yakalandı.
Dalama Mahallesi\'ndeki bir marketten dün gece 150 TL\'lik alışveriş yapan H.O. ve S.U., parasını ödemeden otomobille kaçtı. Ardından bir restorandan 250 TL\'lik gıda maddesi alışverişi yapan H.O. ve S.U. yine ödeme yapmadan ayrıldı. H.O. ve S.U.\'nun son durağı ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi oldu. Bugün saat 03.00 sıralarında hastaneye gelen şüpheliler, Özger Özer\'in elindeki cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Şikayetler üzerine harekete geçen jandarma, H.O. ve S.U.\'yu \'Dalama Mahallesi yakınlarındaki yol denetiminde yakaladı. Yapılan kontrolde H.O.\'nun 4 ayrı hırsızlıktan ve cebren ırza geçme, suç eşyasını satın almak suçlarından sabıkalı olduğu, S.U.\'nun ise uyuşturucu madde imal ve ticareti ile hırsızlıktan 3 ayrı sabıka kaydının bulunduğu anlaşıldı.
Şüphelilerin kullandığı otomobilde ise uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve bira şişeleri bulundu. Gözaltına alınan H.O. ve S.U.\'nun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN EfelerDalama MahallesiTLArdındanAydın Atatürk Devlet HastanesiBugünMahallesiYapılanGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24