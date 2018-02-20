Jandarmanın peşine düştüğü 2 şüpheli, kaçamadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, alışveriş yaptıkları iki işletmeye para ödemeden kaçıp, bir kişinin de cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen H.O. ve S.U., jandarma tarafından yakalandı.

Dalama Mahallesi\'ndeki bir marketten dün gece 150 TL\'lik alışveriş yapan H.O. ve S.U., parasını ödemeden otomobille kaçtı. Ardından bir restorandan 250 TL\'lik gıda maddesi alışverişi yapan H.O. ve S.U. yine ödeme yapmadan ayrıldı. H.O. ve S.U.\'nun son durağı ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi oldu. Bugün saat 03.00 sıralarında hastaneye gelen şüpheliler, Özger Özer\'in elindeki cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Şikayetler üzerine harekete geçen jandarma, H.O. ve S.U.\'yu \'Dalama Mahallesi yakınlarındaki yol denetiminde yakaladı. Yapılan kontrolde H.O.\'nun 4 ayrı hırsızlıktan ve cebren ırza geçme, suç eşyasını satın almak suçlarından sabıkalı olduğu, S.U.\'nun ise uyuşturucu madde imal ve ticareti ile hırsızlıktan 3 ayrı sabıka kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin kullandığı otomobilde ise uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve bira şişeleri bulundu. Gözaltına alınan H.O. ve S.U.\'nun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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