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Jandarmanın müdahalesi, çocuğu hayata döndürdü

Bülent PINARBAŞI/ ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, belediye otobüsünde dili boğazına kaçan çocuğu, yol kontrolü yapan jandarma hayata döndürdü

03 Aralık 2018 18:02

Bülent PINARBAŞI/ ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, belediye otobüsünde dili boğazına kaçan çocuğu, yol kontrolü yapan jandarma hayata döndürdü.
Aliağa 12. Trafik Tim Komutanlığı ekipleri bu sabah Eskifoça Yolu Yeşilev önünde yol denetimi başlattı. Ekipler, saat 11.30 sıralarında da Foça yönünden gelen bir belediye otobüsünü durdurdu. Bu sırada otobüste bulunan yolculardan 6 yaşlarındaki bir çocuğun rahatsız olduğunu öğrendi. Sağlık durumunu kontrol eden jandarma görevlileri, çocuğun nabzımın attığını ancak solunumun olmadığını tespit etti. Küçük çocuğun dilinin boğazına kaçtığı görüldü. Bir jandarma hemen, çocuğun nefes almasını engelleyen dili geri çekti. Solunumu geri gelen çocuk, Menemen Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

 

 

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