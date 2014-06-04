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Jandarmanın copladığı Havva Bir: Erdoğan, kendi bacılarını dövdürdü

Başbakan Erdoğan'ın memleketi Rize'nin İkizdere köylülerinden Havva Bir HES inşaatında ağaçların kesilmesine tepki için oturma eylemi yaptı

04 Haziran 2014 09:19

Rize’nin İkizdere ilçesi Şimşirli köyünde yapılan hidroelektrik santrali (HES) inşaatında dinamit patlatılmasına ve ağaç kesilmesine tepki için oturma eylemi yaparken jandarmanın sert müdahalesiyle yaralanan köylülerden Havva Bir (50), kendilerine hiçbir uyarı yapılmadan coplandıklarını söyledi. Hemşehrisi Başbakan Tayyip Erdoğan’a da tepki gösteren Bir, “O Tayyip Erdoğan, kendi bacılarını dövdürdü.” dedi.

Zaman'da yer alan habere göre, Şimşirli köyünde 31 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen olayda, özel bir şirket tarafından HES yapımı için ağaçların kesilmesine ve dinamit patlatılmasına tepki gösteren köy sakinleri, şantiye önünde oturma eylemi başlatmıştı. Eylem sürerken bölgeye gelen jandarma ekipleri, kalabalığa dağılması uyarısında bulundu. Köylüler eylemlerini sürdürünce arbede yaşandı. Jandarmanın oturma eylemi yapan kadınları kalkanlarla ittirmesi, olayları daha da büyüttü. Jandarmanın müdahalesi sonucu 5’i kadın 15 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 6 kişi ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.

Olayda cop darbesiyle bacağından yaralanan Havva Bir, jandarmanın önceden hiçbir uyarı yapmadan bir rütbeli askerin talimatı ile kendilerine saldırdığını iddia etti. Yaşları 50 ile 70 arasında değişen kadınlar olarak karayolunda beklediklerini anlatan Bir şöyle devam etti: “Orada otururken geldiler, komutan ‘saldırın’ dedi ve bize saldırdılar. Kadınlarımıza, annelerimize, bacılarımıza sert müdahale ettiler. ‘Yapmayın’ dememize rağmen bizi dinlemediler. Kalkanları ile topladılar bizi dereye dökecek şekilde copladılar. Birçok kadını yaraladılar. Bizim tek amacımız suyumuzu, köyümüzü korumak. Başka bir amacımız yok. Bundan sonra ne jandarmaya güvenirim ne de polise. Çünkü biz bunu hak etmedik. Yolu kapattılar, ‘medyanın haberi olmasın’ dediler. Kadınları orada copladılar. Bu devlet onların devletiyse, bizim neyimiz? Biz sopa yemeyi hak etmedik. O Tayyip Erdoğan kendi bacılarını dövdürdü. Onun annesi, bacısı yok mu?”

 

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